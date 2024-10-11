ЗСУ "задвохсотили" понад тисячу окупантів: подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на 11 жовтня склали 656 340 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1140 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 666 340 (+1140) осіб

танків ‒ 8953 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 17800 (+35)

артилерійських систем – 19322 (+59)

РСЗВ – 1229 (+4)

засоби ППО ‒ 976 (+3)

літаків – 369

гелікоптерів – 329 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16837 (+70)

крилаті ракети ‒ 2619

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 26398 (+84)

спеціальна техніка ‒ 3396 (+10)

Нагадаємо, наступ армії Росії на Курахівському та Покровському напрямку триває. Військові оглядачі називають Курахове наступною ціллю армії РФ після Вугледара.

Російській армії не вистачає військ для того, щоб одночасно здійснювати наступи в Україні та тримати великі сили для усунення подібних проривів у прикордонних областях.

Крім того, оскільки РФ разом з окупованими територіями фактично напівоточує східну Україну, то логістичні маршрути вздовж кордонів значно довші порівняно з аналогічними українськими маршрутами. Це також збільшує час будь-якої реакції Росії на кризу у новому місці на російсько-українському кордоні. Україні ж реагувати на нові загрози простіше — перекидання резервів потребує менше часу.

Західні ЗМІ пишуть, що Україна отримає можливість розпочати новий масштабний контрнаступ наступного 2025 року з новою технікою, яку вона отримує, і бригадами, які вона формує.

Читайте також: