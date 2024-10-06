ЗСУ задвохсотили понад тисячу окупантів РФ: подробиці від Генштабу

Окупанти зазнали серйозних втрат
Загальні бойові втрати російських окупантів на 6 жовтня склали 660 470 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1250 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 660 470 (+1250) осіб
- танків ‒ 8919 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 17679 (+21)
- артилерійських систем – 19092 (+55)
- РСЗВ – 1216
- засоби ППО ‒ 970
- літаків – 368
- гелікоптерів – 328
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49)
- крилаті ракети ‒ 2613
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101)
- спеціальна техніка ‒ 3363 (+19)
Раніше у британській розвідці повідомили, що наступними цілями окупантів після Вугледару можуть стати населені пункти на Запорізькому напрямку. Наступ очікується у найближчі тижні.
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