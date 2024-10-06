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ЗСУ задвохсотили понад тисячу окупантів РФ: подробиці від Генштабу

ЗСУ задвохсотили понад тисячу окупантів РФ: подробиці від Генштабу

Російських окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти зазнали серйозних втрат

Загальні бойові втрати російських окупантів на 6 жовтня склали 660 470 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1250 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 660 470 (+1250) осіб 
  • танків  ‒ 8919 (+3) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 17679 (+21) 
  • артилерійських систем – 19092 (+55) 
  • РСЗВ – 1216 
  • засоби ППО ‒ 970 
  • літаків – 368 
  • гелікоптерів – 328 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 16578 (+49)
  • крилаті ракети ‒ 2613 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101) 
  • спеціальна техніка ‒ 3363 (+19)

Раніше у британській розвідці повідомили, що наступними цілями окупантів після Вугледару можуть стати населені пункти на Запорізькому напрямку. Наступ очікується у найближчі тижні.

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