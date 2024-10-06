ЗСУ задвохсотили понад тисячу окупантів РФ: подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на 6 жовтня склали 660 470 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1250 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 660 470 (+1250) осіб

танків ‒ 8919 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 17679 (+21)

артилерійських систем – 19092 (+55)

РСЗВ – 1216

засоби ППО ‒ 970

літаків – 368

гелікоптерів – 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49)

крилаті ракети ‒ 2613

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101)

спеціальна техніка ‒ 3363 (+19)

Раніше у британській розвідці повідомили, що наступними цілями окупантів після Вугледару можуть стати населені пункти на Запорізькому напрямку. Наступ очікується у найближчі тижні.

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