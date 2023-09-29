ЗСУ "задвохсотили" сотні окупантів: подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати Росії на ранок 29 вересня становлять уже понад 277 660 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 340 російських загарбників

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 29.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 277 660 (+340)

танків ‒ 4687 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 8972 (+10)

артилерійських систем – 6409(+34)

РСЗВ – 794 (+1)

засоби ППО ‒ 536 (+1)

літаків – 315

гелікоптерів – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34)

крилаті ракети ‒ 1529

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21)

спеціальна техніка ‒ 930 (+1)

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

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