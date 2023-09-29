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ЗСУ "задвохсотили" сотні окупантів: подробиці від Генштабу

ЗСУ "задвохсотили" сотні окупантів: подробиці від Генштабу

ЗСУ знищують ворога / Фото: Associated Press

Росіяни зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 29 вересня становлять уже понад 277 660 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 340 російських загарбників

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 29.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 277 660 (+340) 
  • танків  ‒ 4687 (+8) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 8972 (+10) 
  • артилерійських систем  – 6409(+34) 
  • РСЗВ – 794 (+1) 
  • засоби ППО  ‒ 536 (+1)
  • літаків  – 315 
  • гелікоптерів  – 316 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 4991 (+34)
  • крилаті ракети  ‒ 1529 
  • кораблі /катери  ‒ 20 
  • підводні човни  - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21) 
  • спеціальна техніка  ‒ 930 (+1)

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

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