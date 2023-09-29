ЗСУ "задвохсотили" сотні окупантів: подробиці від Генштабу

Росіяни зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 29 вересня становлять уже понад 277 660 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 340 російських загарбників
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 29.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 277 660 (+340)
- танків ‒ 4687 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 8972 (+10)
- артилерійських систем – 6409(+34)
- РСЗВ – 794 (+1)
- засоби ППО ‒ 536 (+1)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 316
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34)
- крилаті ракети ‒ 1529
- кораблі /катери ‒ 20
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21)
- спеціальна техніка ‒ 930 (+1)
За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.