ЗСУ "задвохсотили" сотні окупантів: подробиці від Генштабу

Росіяни зазнають втрат на полі бою.
Станом на 6 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 281 090 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 620 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 281 090 (+620) осіб
- танків ‒ 4777 (+20)
- бойових броньованих машин ‒ 9082 (+30)
- артилерійських систем – 6666 (+23)
- РСЗВ – 806 (+2)
- засоби ППО ‒ 540
- літаків – 315
- гелікоптерів – 316
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5158 (+29)
- крилаті ракети ‒ 1530
- кораблі /катери ‒ 20
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9015 (+35)
- спеціальна техніка ‒ 951 (+3)
Раніше Генштаб повідомив, що між українськими та російськими військами на фронті відбулося 37 боєзіткнень протягом 5 жовтня. ЗСУ тримають оборону на сході та півдні, а також проводять наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.
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