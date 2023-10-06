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ЗСУ "задвохсотили" сотні окупантів: подробиці від Генштабу

ЗСУ "задвохсотили" сотні окупантів: подробиці від Генштабу

ЗСУ ліквідовують ворога на полі боя / Фото: Associated Press

Росіяни зазнають втрат на полі бою.

Станом на 6 жовтня  2023 року ЗСУ знищили 2​81 090 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 620 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 281 090 (+620) осіб 
  • танків  ‒ 4777 (+20) 
  • бойових броньованих машин ‒ 9082 (+30) 
  • артилерійських систем  – 6666 (+23) 
  • РСЗВ – 806 (+2) 
  • засоби ППО ‒ 540
  • літаків  – 315 
  • гелікоптерів – 316 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 5158 (+29)
  • крилаті ракети  ‒ 1530 
  • кораблі /катери  ‒ 20 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9015 (+35) 
  • спеціальна техніка  ‒ 951 (+3) 

Раніше Генштаб повідомив, що між українськими та російськими військами на фронті відбулося 37 боєзіткнень протягом 5 жовтня. ЗСУ тримають оборону на сході та півдні, а також проводять наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

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