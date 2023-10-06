ЗСУ "задвохсотили" сотні окупантів: подробиці від Генштабу

Станом на 6 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 2​81 090 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 620 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 281 090 (+620) осіб

танків ‒ 4777 (+20)

бойових броньованих машин ‒ 9082 (+30)

артилерійських систем – 6666 (+23)

РСЗВ – 806 (+2)

засоби ППО ‒ 540

літаків – 315

гелікоптерів – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5158 (+29)

крилаті ракети ‒ 1530

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 9015 (+35)

спеціальна техніка ‒ 951 (+3)

Раніше Генштаб повідомив, що між українськими та російськими військами на фронті відбулося 37 боєзіткнень протягом 5 жовтня. ЗСУ тримають оборону на сході та півдні, а також проводять наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

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