ЗСУ "задвохсотили" сотні окупантів: подробиці від Генштабу

Станом на 9 жовтня 2023 року ЗСУ ліквідували 2​82 630 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 350 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.10.23 орієнтовно склали:

особового складу близько 282 630 (+350) осіб

танків ‒ 4823 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 9126 (+3)

артилерійських систем – 6706 (+1)

РСЗВ – 808

засоби ППО ‒ 543 (+1)

літаків – 315

гелікоптерів – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190

крилаті ракети ‒ 1530

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн– 9113 (+2)

спеціальна техніка ‒ 959

Раніше Генштаб повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

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