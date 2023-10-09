ЗСУ "задвохсотили" сотні окупантів: подробиці від Генштабу

Росіяни зазнають втрат на полі бою.
Станом на 9 жовтня 2023 року ЗСУ ліквідували 282 630 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 350 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.10.23 орієнтовно склали:
- особового складу близько 282 630 (+350) осіб
- танків ‒ 4823 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 9126 (+3)
- артилерійських систем – 6706 (+1)
- РСЗВ – 808
- засоби ППО ‒ 543 (+1)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 316
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5190
- крилаті ракети ‒ 1530
- кораблі /катери ‒ 20
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн– 9113 (+2)
- спеціальна техніка ‒ 959
Раніше Генштаб повідомив, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Читайте також: