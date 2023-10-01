ЗСУ "задвохсотили" сотні окупантів: свіжі дані від Генштабу

Загальні бойові втрати Росії на ранок 1 жовтня становлять уже понад 278 5700 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 440 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.10.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 278 570 (+440) осіб

танків ‒ 4702 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 8991 (+7)

артилерійських систем – 6477 (+30)

РСЗВ – 798 (+2)

засоби ППО ‒ 537

літаків – 316 (+1)

гелікоптерів – 316

БПЛА оперативно-тактичного – 5043 (+37)

крилаті ракети ‒ 1529

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 8883 (+29)

спеціальна техніка ‒ 933 (+1)

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

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