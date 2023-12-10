ЗСУ "задвохсотили" сотні російських окупантів: подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 10 грудня склали понад 338 820 осіб. За минулу добу українські війська знищили ще 700 загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:

танків - 5636 (+4)

бойових броньованих машин - 10529 (+10)

артилерійських систем - 8064 (+6)

РСЗВ - 919

засобів ППО - 605

літаків - 324

гелікоптерів - 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136

крилатих ракет - 1586 (+1)

кораблів та катерів - 22

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 10623 (+25)

спеціальної техніки - 1162 (+3)

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Росія втратила щонайменше сім генералів на фронті в Україні.

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