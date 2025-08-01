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- Війна
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ЗСУ "задвохсотили" сотні російських окупантів за добу: деталі від Генштабу
За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 054 200 людей особового складу.
За минулу добу ЗСУ ліквідували 940 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1 054 200 осіб.
Про це 1 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 1.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — 1054200 (+940)
танків — 11068 (+1)
бойових броньованих машин — 23068 (+2)
артилерійських систем — 30944 (+33)
РСЗВ — 1451
засоби ППО — 1203
літаків — 421
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 49057 (+163)
крилатих ракет — 3551 (+3)
кораблів/катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 56894 (+72)
спеціальної техніки — 3935
Раніше аналітики повідомили, що російські війська почали частіше використовувати бронетехніку в тактичних атаках. Також зазначається, що Росія скоротила використання танків і бронетехніки за останні пів року, і, очевидно, нарощує свої можливості з відновлення бронетехніки радянської епохи, а також поповнює запаси бронетехніки, не беручи участі в атаках, які можуть призвести до великих втрат.