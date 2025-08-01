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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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296
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1 хв

ЗСУ "задвохсотили" сотні російських окупантів за добу: деталі від Генштабу

За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 054 200 людей особового складу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ ліквідували 940 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1 054 200 осіб.

Про це 1 серпня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 1.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — 1054200 (+940)

  • танків — 11068 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23068 (+2)

  • артилерійських систем — 30944 (+33)

  • РСЗВ — 1451

  • засоби ППО — 1203

  • літаків — 421

  • гелікоптерів — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 49057 (+163)

  • крилатих ракет — 3551 (+3)

  • кораблів/катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 56894 (+72)

  • спеціальної техніки — 3935

Раніше аналітики повідомили, що російські війська почали частіше використовувати бронетехніку в тактичних атаках. Також зазначається, що Росія скоротила використання танків і бронетехніки за останні пів року, і, очевидно, нарощує свої можливості з відновлення бронетехніки радянської епохи, а також поповнює запаси бронетехніки, не беручи участі в атаках, які можуть призвести до великих втрат.

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