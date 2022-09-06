Велике угруповання путінської армії опинилося в "котлі" на Херсонщині: Жданов розповів, як ЗСУ вдалося це зробити

Досить велике угруповання російських військ на правому березі окупованої Херсонщини перебуває в "котлі".

Щодо ситуації на півдні, йдуть бойові дії. Українська армія успішно справляється з контрнаступом і впевнено просувається вперед.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу Freedom.

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За словами експерта, ЗСУ під час контрнаступальної операції застосовують тактику "вогневий вплив". Українські військові продовжують знищувати російські склади боєприпасів, переправи, штаби, опорні пункти на Херсонщині.

"Йдуть бойові дії. Ми маємо успіх, який ми розвиваємо. Якщо звернутися до джерел американського Інституту вивчення війни, то вони пишуть, що у нас на Херсонщині йде контрнаступ і ми поступово просуваємося вперед. Я думаю, що там йде планомірна робота зі знищення угруповання російських військ на правому березі. Класичного контрнаступу немає. Ми застосовуємо вогневий вплив, знищення запасів, позиційних районів, опорних пунктів російських військ і поступове просування наших військ. В будь-якому разі, угруповання перебуває в котлі. Це оперативне оточення досить великого угруповання російської армії", - розповів він.

За даними Інституту вивчення війни США, російсько-окупаційний режим на півдні дезорганізований через контрнаступ української армії, про який стало відомо 29 серпня.

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