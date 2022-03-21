ЗСУ захистили українців від семи російських загроз в повітрі - Генштаб

ЗСУ захистили українців від семи російських загроз в повітрі - Генштаб

За добу захисники збили 7 повітряних цілей.

За минулу добу, 20 березня, підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили сім повітряних цілей ворога: літак, чотири безпілотники та дві крилаті ракети.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живій силі противника.

Нагадаємо, що загалом положення та характер дій сил оборони протягом минулої доби суттєво не змінилися. ЗСУ та підрозділи сил оборони продовжують завдавати ударів окупантам, які намагаються втримати захоплені рубежі.

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