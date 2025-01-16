ЗСУ заходять до тилу росіян в Курській області: деталі від військового експерта

Від серпня 2024-го українські Збройні сили утримують території в Курській області РФ. Росіяни кілька разів отримували наказ повернути втрачені території. Втім, це не вдається з кількох причин.

Про це розповів ексзаступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в коментарі "Главреду".

Важливим є той факт, що в бойових діях на Курщині майже не беруть участі кадрові військові РФ. Більшість особового складу противника - це строковики та північнокорейські військові.

"Безумовно, певні навчені сили росіяни підтягнули. Наприклад, 810 бригаду морської піхоти. Треба бачити цих російських морпіхів! Я чудово пам'ятаю 810 бригаду в Севастополі. Це були двометрові дилди. Тепер таких морпіхів там немає. Та й взагалі, Росія не має кадрових військ, які вона може використовувати для протидії українцям. Звичайно, я не говорю, що наші військовослужбовці всі, як один, богатирі, але в нас ситуація інша", - пояснив Ягун.

На Курщині українські військові використовують тактику маневреної війни, а не суцільного фронту. Це також є причиною того, що армія РФ зазнає невдач на цій ділянці фронту. За словами експерта, "саме Україна нав'язує росіянам таку війну".

Своєю чергою, армія РФ використовує зовсім інші методи захоплення населених пунктів на Курщині. Зазвичай окупанти просто використовують КАБи, які летять по містах і селах РФ та руйнують будинки самих росіян.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомляють, що армія РФ продовжує наступати в районі "українського плацдарму" в Курській області. Зокрема, так званий російський "воєнкор" спростував заяви про захоплення путінськими військами Махнівки (на південь від Суджі).

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