Трофейна станція здатна виявляти та блокувати різноманітні радари на дистанції до 300 км.

Збройні сили України захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби російської армії.

Про це повідомили у ЗСУ.

Зазначається, що трофейна станція здатна виявляти та блокувати різноманітні радари на дистанції до 300 км. Віднині ж нею користуватимуться українські військові.

Трофейна техніка ворога / instagram.com/uafukraine

"ЗСУ захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби армії РФ. "Красуха-4" здатна виявляти та блокувати різноманітні радари на дистанції до 300 км. Тепер буде працювати у правильному напрямку!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше українським захисникам вдалось захопити новітній російський автомат АК-12 – черговий екземпляр з-поміж величезної кількості трофейної зброї.

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