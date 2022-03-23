Трофейна станція здатна виявляти та блокувати різноманітні радари на дистанції до 300 км.
Збройні сили України захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби російської армії.
Про це повідомили у ЗСУ.
Зазначається, що трофейна станція здатна виявляти та блокувати різноманітні радари на дистанції до 300 км. Віднині ж нею користуватимуться українські військові.
"ЗСУ захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби армії РФ. "Красуха-4" здатна виявляти та блокувати різноманітні радари на дистанції до 300 км. Тепер буде працювати у правильному напрямку!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше українським захисникам вдалось захопити новітній російський автомат АК-12 – черговий екземпляр з-поміж величезної кількості трофейної зброї.
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