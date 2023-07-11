ЗСУ захопили позиції під Бахмутом і наступають під Запоріжжям - аналітики ISW

Збройні сили України захопили панівні висоти під Бахмутом на Донеччині та утримують вогневий контроль над містом. Тим часом на кордонах Запорізької та Донецької областей українські оборонці продовжують вести контрнаступальні дії.

Про це йдеться у свіжому звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація Донбасі

Аналітики ISW зазначають, що протягом минулої доби, 10 липня українські та російські війська продовжили завдавати ударів навколо Бахмута на Донеччині. Генштабі ЗСУ повідомив, що Сили оборони за минулий тиждень звільнили чотири квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку. Від початку бойових дій вдалося деокупувати 24 квадратних кілометри.

Тим часом в Міноборони України зауважують, що Збройні сили встановили вогневий контроль над самим Бахмутом, а також здійснили невизначене просування на південь від міста. Своєю чергою, командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський в одному з інтерв’ю висловив впевненість, що українські сили повернуть Бахмут.

Ситуація в Бахмуті. Карта боїв ISW.

Між тим російське Міністерство оборони разом з військовими блогерами стверджували, мовляв, окупанти відбили українські атаки на Берківку і Кліщіївку. Зокрема, на кадрах за 10 липня нібито видно, як підрозділи батальйону "ЛНР" "Привид" та 4-ї мотострілецької бригади відбивають українську атаку під Кліщіївкою.

Також окупанти здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 10 липня. Українські війська відбили російські атаки поблизу Сіверного, Красногорівки та Мар’їнки. Крім того, речник Таврійського угруповання військ майор Валерій Шершень і Генштаб заявили, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Новомихайлівки. Своєю чергою, російський військовий блогер стверджував, що армія РФ здійснила невдалі атаки поблизу Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського.

Ситуація на Донбасі. Карта ISW.

Ситуація на півдні

Російські джерела стверджували, що 10 липня ЗСУ продовжували наземні атаки на заході Донецької області. Крім того, Міноборони країни-агресорки заявило, що українські війська проводили диверсії та розвідку поблизу Приютного. Російські військові блогери також стверджували, що Сили оборони продовжували спроби просунутися на південь від Рівнополя, а також поблизу Старомайорського та Урожайного.

Геолокаційні кадри за 9 липня показують, що українські сили просунулися на південний схід від Оріхова в напрямку Новопокровки.

Російські військові блогери повідомляють, що українські війська здійснили обмежені розвідувальні атаки групою близько 30 чоловік особового складу вздовж лінії П’ятихатки-Жеребрянки. Також деякі російські джерела стверджували, що окупанти, які діяли поблизу П’ятихаток, навмисно залишили та замінували окопи, щоб заохочувати українські сили увійти до замінованих районів траншей, зазнавши в результаті значних втрат.

Ситуація у Запорізькій області. Карта боїв ISW.

Зазначається, що 10 липня російські війська завдали авіаційних, ракетних і артилерійських ударів по західному (правому) березі Херсонської та Миколаївської областей. 10 липня Південне оперативне командування України заявило, що російські війська завдали 60 артилерійських ударів із 365 снарядами по населених пунктах і українських позиціях на західному березі та здійснив 3 бомбові удари КАБ з лазерним наведенням по Бериславському району.

Російський військовий блогер заявив, що ситуація на лівому березі не змінилася. Також армія РФ продовжує контрбатарейний вогонь і повітряну розвідку українських позицій на західному березі. Інший російський "воєнкор" опублікував кадри, на яких стверджується, що російські безпілотники завдають ударів по українській техніці біля Антонівського мосту на східному березі.

Ситуація на Херсонщині. Карта боїв ISW.

Нагадаємо, аналітики ISW у новому звіті повідомили, що за 5 тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки війська РФ захопили за 6 місяців. Зазначається, Українські військові заявили, що Сили оборони продовжували наступальні дії на Бахмутському, Бердянському (західні частини Донецької-східної Запорізької області) та Мелітопольському (західні частини Запорізької області) напрямках.

Читайте також:

Фронт - на зв'язку: контрнаступ ЗСУ триває: українці вибивають окупантів