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ЗСУ захопили російську позицію у Вовчанську: американські аналітики

ЗСУ захопили російську позицію у Вовчанську: американські аналітики

Вовчанськ.

Втім, просування мають і загарбники.

Українські війська захопили ворожу позицію у Вовчанську Харківської області. У регіоні тривають бої. 

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW наголошують, що і українські, і російські війська нещодавно незначно просунулися в центрі Вовчанська Харківської області. Геолокаційні кадри за 1 листопада показують, що ЗСУ захопили російську позицію на вулиці Зерновій у центрі міста.

"Це вказує на те, що війська РФ також просунулися до цієї вулиці раніше", - йдеться у звіті аналітиків.

31 жовтня та 1 листопада війська РФ продовжували атаки біля Липців, у Вовчанську та біля Вовчанських Хуторів.

Як повідомлялося, ЗСУ мають успіхи біля Суджі в Курській області. За даними ISW, геолокаційні кадри за 31 жовтня показують, що українські війська просунулися на захід і до південно-західної частини Руського Поріччя

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