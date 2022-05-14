ЗСУ захопили техніку окупантів з Північної Осетії: що саме дісталось українським захисникам

ЗСУ захопили техніку окупантів з Північної Осетії: що саме дісталось українським захисникам

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ захопила російські трофеї з Північної Осетії.

Йдеться, зокрема, про новітні БМП-3, зброю, боєприпаси та особисті речі окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Телеграм.

"128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ продовжує бити русню й звільняти окуповані українські землі. Під натиском нашого вогню росіяни ганебно втекли зі своїх позицій, кинувши практично неушкоджену новітню БМП-3 з повним боєкомплектом, документи, особисті речі та зброю (гранатомети, міни, вогнемет)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, згідно зі знайденими лкументами, раніше там стояли солдати росармії з військової частини 43057, яка базується в Північній Осетії – Аланії, зокрема в місті Владікавказ та селищі Спутник.

Нагадаємо, підприємства державного концерну "Укроборонпром" відновили захопленої ворожої техніки на 1,5 млрд гривень. Водночас, російські окупанти завдали українському ОПК вже понад 100 млрд грн збитків. І це лише попередні оцінки.

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