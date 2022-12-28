ЗСУ захопили в полон окупантів біля Кремінної (відео)

Україна поповнила свій обмінний фонд російськими загарбниками.
Українські військові захопили групу окупантів біля Кремінної у Луганській області. ЗСУ збільшує обмінний фонд солдатами російської армії.
Про це у Telegram повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Орки заблукали і прийшли тепленькими прямо до рук наших воїнів біля Кремінної. Ще зброю принесли", - йдеться у повідомленні.
На опублікованому відео російські загарбники здалися в полон із озброєнням та бойовим екіпіруванням.
Добровільне здавання в полон окупантів
Станом на кінець жовтня добровільно здатися в полон ЗСУ забажали 3000 російських в рамках проєкту "Хочу жить".
На початку листопада у Луганській області в полон українським військовим здався 21 мобілізований росіянин.
А на Харківщині ЗСУ взяли в полон "мобіків", які встигли повоювати 2 дні.
Генеральний штаб Збройних сил України опублікував термінове звернення до солдат Російської Федерації із закликом не піддаватись пропаганді Кремля, не служити диктатору Путіну та здаватись в полон.
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