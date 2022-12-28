ЗСУ захопили в полон окупантів біля Кремінної (відео)

Українські військові захопили групу окупантів біля Кремінної у Луганській області. ЗСУ збільшує обмінний фонд солдатами російської армії.

Про це у Telegram повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Орки заблукали і прийшли тепленькими прямо до рук наших воїнів біля Кремінної. Ще зброю принесли", - йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео російські загарбники здалися в полон із озброєнням та бойовим екіпіруванням.

Добровільне здавання в полон окупантів

Станом на кінець жовтня добровільно здатися в полон ЗСУ забажали 3000 російських в рамках проєкту "Хочу жить".

На початку листопада у Луганській області в полон українським військовим здався 21 мобілізований росіянин.

А на Харківщині ЗСУ взяли в полон "мобіків", які встигли повоювати 2 дні.

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував термінове звернення до солдат Російської Федерації із закликом не піддаватись пропаганді Кремля, не служити диктатору Путіну та здаватись в полон.

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