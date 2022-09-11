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ЗСУ закидали позиції окупантів "агітаційними снарядами", як правильно здаватись у полон: відео

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ЗСУ закидали позиції окупантів "агітаційними снарядами", як правильно здаватись у полон: відео

Фото: скриншот з відео

Українські захисники закидали позиції російських окупантів агітаційними снарядами.

У них ЗСУ надали росіянам інформацію про те, як правильно здаватись у полон. 

Відео опублікувало Міноборони України. 

Міноборони наголосило, що здатись у полон для росіян - це реальний шанс вижити та повернутись додому. 

"Наш екіпаж РСЗВ "Вампір" – має особливе завдання! Стрільба агітаційними снарядами закликає ворога здатися в полон! А листівки розказують оркам, як це робити!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Подоляк перелічив вимоги для відновлення переговорів з Росією

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5828
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