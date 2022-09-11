ЗСУ закидали позиції окупантів "агітаційними снарядами", як правильно здаватись у полон: відео

У них ЗСУ надали росіянам інформацію про те, як правильно здаватись у полон.

Відео опублікувало Міноборони України.

Міноборони наголосило, що здатись у полон для росіян - це реальний шанс вижити та повернутись додому.

"Наш екіпаж РСЗВ "Вампір" – має особливе завдання! Стрільба агітаційними снарядами закликає ворога здатися в полон! А листівки розказують оркам, як це робити!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Подоляк перелічив вимоги для відновлення переговорів з Росією.

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