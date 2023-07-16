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ЗСУ "закобзонили" 500 окупантів: Генштаб оновив втрат росіян 

ЗСУ "закобзонили" 500 окупантів: Генштаб оновив втрат росіян 

ЗСУ знищують окупантів / Фото: Associated Press

Загарбники зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 16 липня становлять уже 237 680 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 500 російських загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За час повномасштабної війни знищено:

  • особового складу ‒ близько 237680 (+500) осіб ліквідовано 
  • танків ‒ 4107 (+5) 
  • бойових броньованих машин ‒ 8026 (+7) 
  • артилерійських систем – 4481 (+18) 
  • РСЗВ – 681 (+1) 
  • засобів ППО ‒ 425 
  • літаків – 315 
  • гелікоптерів – 310 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13)
  • крилатих ракет ‒ 1273 
  • кораблів та катерів ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8) 
  • спеціальної техніки – 666 (+2)

За даними Генштабу, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.

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