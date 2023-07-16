ЗСУ "закобзонили" 500 окупантів: Генштаб оновив втрат росіян 

Загарбники зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 16 липня становлять уже 237 680 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 500 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За час повномасштабної війни знищено:

особового складу ‒ близько 237680 (+500) осіб ліквідовано

танків ‒ 4107 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 8026 (+7)

артилерійських систем – 4481 (+18)

РСЗВ – 681 (+1)

засобів ППО ‒ 425

літаків – 315

гелікоптерів – 310

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13)

крилатих ракет ‒ 1273

кораблів та катерів ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8)

спеціальної техніки – 666 (+2)

За даними Генштабу, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.