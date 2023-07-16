ЗСУ "закобзонили" 500 окупантів: Генштаб оновив втрат росіян 

Загарбники зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 16 липня становлять уже 237 680 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 500 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
За час повномасштабної війни знищено:
- особового складу ‒ близько 237680 (+500) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4107 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 8026 (+7)
- артилерійських систем – 4481 (+18)
- РСЗВ – 681 (+1)
- засобів ППО ‒ 425
- літаків – 315
- гелікоптерів – 310
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3820 (+13)
- крилатих ракет ‒ 1273
- кораблів та катерів ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7044 (+8)
- спеціальної техніки – 666 (+2)
За даними Генштабу, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень.
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