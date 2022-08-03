ЗСУ "закобзонили" одіозну екскомандирку артилеристів "ДНР" із позивним "Корса"

Зрадниця України до 2014 року служила в Горлівській міліції, після чого здійснила держзраду і перейшла на бік окупаційної влади. У січні цього року суд заочно засудив її до 12 років позбавлення волі за обстріли українських військових із систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

"Нарешті. Псевдополковниця, колишня міліціонерка та командирка РеАДн 3-ї омсбр Качура Ольга "Корса" зробила "крок доброї волі" - офіційно денацифікувалася та демілітаризувалася", - написав Штефан.

Про ліквідацію "Корси" повідомили також пропагандистські ЗМІ.

"Сьогодні чорний день для Горлівки та "республіки". Трагічно загинула відважна та мудра жінка, яка стояла біля витоків "НМ ДНР". Качура Ольга Сергіївна, непереможна та непохитна Корса" - написав "гауляйтер" окупованої Горлівки.

Нагадаємо, минулої доби українські захисники ліквідували розвідувальну групу окупантів на Слов'янському напрямку. "Силами розвідувальної групи ворог намагався вести розвідку південніше Мазанівки, окупантів виявлено та знешкоджено", - зазначили у Генштабі.

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