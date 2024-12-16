ЗСУ закобзонили понад 1000 росіян за добу: деталі від Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 16 грудня склали 763 510 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1070 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.12.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 763 510 (+1070) осіб

танків ‒ 9563 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 19736 (+29)

артилерійських систем – 21151 (+23)

РСЗВ – 1256

засоби ППО ‒ 1025

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20372 (+16)

крилаті ракети ‒ 2943

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 31480 (+82)

спеціальна техніка ‒ 3650 (+2)

Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

Пентагон повідомив, що Росія втратила 700 тисяч осіб від лютого 2022 року і "змарнувала" понад $200 млрд на війну.

Читайте також: