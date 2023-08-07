ЗСУ "закобзонили" понад 250 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

За добу особовий склад армії РФ скоротився.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 7 серпня становлять уже 250 240 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 540 російських загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом за час повномасштабної війни ліквідовано:
- танків ‒ 4244 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8)
- артилерійських систем – 4977 (+12)
- РСЗВ – 709 (+4)
- засобів ППО ‒ 467 (+1)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 311
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28)
- крилатих ракет ‒ 1377 (+18)
- кораблів та катерів – 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19)
- спеціальної техніки ‒ 734 (+4)
За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень.
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