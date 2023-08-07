Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ "закобзонили" понад 250 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

ЗСУ "закобзонили" понад 250 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

ЗСУ знищують ворога на фронті / Фото: Associated Press

За добу особовий склад армії РФ скоротився.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 7 серпня становлять уже 250 240 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 540 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни ліквідовано:

  • танків ‒ 4244 (+7) 
  • бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8) 
  • артилерійських систем – 4977 (+12) 
  • РСЗВ – 709 (+4) 
  • засобів ППО ‒ 467 (+1) 
  • літаків – 315 
  • гелікоптерів – 311 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28) 
  • крилатих ракет ‒ 1377 (+18)
  • кораблів та катерів – 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19)
  • спеціальної техніки ‒ 734 (+4)

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
423
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація