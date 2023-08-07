ЗСУ "закобзонили" понад 250 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Загальні бойові втрати Росії на ранок 7 серпня становлять уже 250 240 окупантів. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 540 російських загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни ліквідовано:

танків ‒ 4244 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 8270 (+8)

артилерійських систем – 4977 (+12)

РСЗВ – 709 (+4)

засобів ППО ‒ 467 (+1)

літаків – 315

гелікоптерів – 311

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4154 (+28)

крилатих ракет ‒ 1377 (+18)

кораблів та катерів – 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 7441 (+19)

спеціальної техніки ‒ 734 (+4)

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень.