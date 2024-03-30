ЗСУ "закобзонили" понад 700 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 441 284 військових, за останню добу – 730 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

особового складу ‒ близько 441 520 (+730) осіб

танків ‒ 6951 (+29)

бойових броньованих машин ‒ 13284 (+20)

артилерійських систем – 11006 (+15)

РСЗВ – 1023

засоби ППО ‒ 736 (+1)

літаків – 347

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8701 (+45)

крилаті ракети ‒ 2046 (+24)

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 14670 (+25)

спеціальна техніка ‒ 1814 (+7)

Раніше повідомлялося, що від початку наступальних операцій Росії у жовтні 2023 року окупанти на фронті захопили 505 кв. км території України. У період від 1 січня до 28 березня 2024 року російські війська захопили майже на 100 кв. км більше, ніж за останні три місяці минулого року.

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