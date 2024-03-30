ЗСУ "закобзонили" понад 700 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.
Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 441 284 військових, за останню добу – 730 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
- особового складу ‒ близько 441 520 (+730) осіб
- танків ‒ 6951 (+29)
- бойових броньованих машин ‒ 13284 (+20)
- артилерійських систем – 11006 (+15)
- РСЗВ – 1023
- засоби ППО ‒ 736 (+1)
- літаків – 347
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8701 (+45)
- крилаті ракети ‒ 2046 (+24)
- кораблі /катери ‒ 26
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14670 (+25)
- спеціальна техніка ‒ 1814 (+7)
Раніше повідомлялося, що від початку наступальних операцій Росії у жовтні 2023 року окупанти на фронті захопили 505 кв. км території України. У період від 1 січня до 28 березня 2024 року російські війська захопили майже на 100 кв. км більше, ніж за останні три місяці минулого року.
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