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ЗСУ "закобзонили" понад 700 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

ЗСУ "закобзонили" понад 700 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 441 284 військових, за останню добу – 730 осіб. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

  • особового складу ‒ близько 441 520 (+730) осіб 
  • танків ‒ 6951 (+29) 
  • бойових броньованих машин ‒ 13284 (+20) 
  • артилерійських систем – 11006 (+15) 
  • РСЗВ – 1023 
  • засоби ППО ‒ 736 (+1) 
  • літаків – 347 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 8701 (+45)
  • крилаті ракети ‒ 2046 (+24)
  • кораблі /катери ‒ 26 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14670 (+25) 
  • спеціальна техніка ‒ 1814 (+7)

Раніше повідомлялося, що від початку наступальних операцій Росії у жовтні 2023 року окупанти на фронті захопили 505 кв. км території України. У період від 1 січня до 28 березня 2024 року російські війська захопили майже на 100 кв. км більше, ніж за останні три місяці минулого року.

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