ЗСУ "закобзонили" понад 800 окупантів: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.
Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 445 900 військових, за останню добу – 860 осіб.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 445 900 (+860) осіб
- танків ‒ 7033 (+15)
- бойових броньованих машин ‒ 13459 (+73)
- артилерійських систем – 11221 (+50)
- РСЗВ – 1029 (+3)
- засоби ППО ‒ 747 (+1)
- літаків – 347
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8847 (+30)
- крилаті ракети ‒ 2059
- кораблі /катери ‒ 26
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14922 (+61)
- спеціальна техніка ‒ 1849 (+4)
Раніше повідомлялося, що від початку наступальних операцій Росії у жовтні 2023 року окупанти на фронті захопили 505 кв. км території України. У період від 1 січня до 28 березня 2024 року російські війська захопили майже на 100 кв. км більше, ніж за останні три місяці минулого року.
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