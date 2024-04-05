ЗСУ "закобзонили" понад 800 окупантів: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 445 900 військових, за останню добу – 860 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 445 900 (+860) осіб

танків ‒ 7033 (+15)

бойових броньованих машин ‒ 13459 (+73)

артилерійських систем – 11221 (+50)

РСЗВ – 1029 (+3)

засоби ППО ‒ 747 (+1)

літаків – 347

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8847 (+30)

крилаті ракети ‒ 2059

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 14922 (+61)

спеціальна техніка ‒ 1849 (+4)

Раніше повідомлялося, що від початку наступальних операцій Росії у жовтні 2023 року окупанти на фронті захопили 505 кв. км території України. У період від 1 січня до 28 березня 2024 року російські війська захопили майже на 100 кв. км більше, ніж за останні три місяці минулого року.

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