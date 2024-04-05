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ЗСУ "закобзонили" понад 800 окупантів: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

ЗСУ "закобзонили" понад 800 окупантів: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

ЗСУ знищують окупантів на нашій землі / Фото: Associated Press

Окупанти втрачають і живу силу, і техніку.

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила близько 445 900 військових, за останню добу – 860 осіб. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 445 900 (+860) осіб 
  • танків ‒ 7033 (+15) 
  • бойових броньованих машин ‒ 13459 (+73) 
  • артилерійських систем – 11221 (+50) 
  • РСЗВ – 1029 (+3) 
  • засоби ППО ‒ 747 (+1) 
  • літаків – 347 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8847 (+30)
  • крилаті ракети ‒ 2059 
  • кораблі /катери ‒ 26 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14922 (+61) 
  • спеціальна техніка ‒ 1849 (+4)

Раніше повідомлялося, що від початку наступальних операцій Росії у жовтні 2023 року окупанти на фронті захопили 505 кв. км території України. У період від 1 січня до 28 березня 2024 року російські війська захопили майже на 100 кв. км більше, ніж за останні три місяці минулого року.

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