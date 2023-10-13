ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Росіяни зазнають втрат на полі бою.
Станом на ранок 13 жовтня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення до України становлять близько 285 920 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1030 військових.
Загальні втрати:
- особового складу ‒ близько 285 920 (+1030) осіб
- танків ‒ 4931 (+26)
- бойових броньованих машин ‒ 9313 (+49)
- артилерійських систем – 6807 (+44)
- РСЗВ – 811
- засоби ППО ‒ 546 (+1)
- літаків – 316
- гелікоптерів – 316
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17)
- крилаті ракети ‒ 1531
- кораблі /катери ‒ 20
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9203 (+33)
- спеціальна техніка ‒ 967 (+1)
За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують вести оборону на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку.
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