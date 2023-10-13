ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Станом на ранок 13 жовтня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення до України становлять близько 285 920 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1030 військових.

Загальні втрати:

особового складу ‒ близько 285 920 (+1030) осіб

танків ‒ 4931 (+26)

бойових броньованих машин ‒ 9313 (+49)

артилерійських систем – 6807 (+44)

РСЗВ – 811

засоби ППО ‒ 546 (+1)

літаків – 316

гелікоптерів – 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17)

крилаті ракети ‒ 1531

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 9203 (+33)

спеціальна техніка ‒ 967 (+1)

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують вести оборону на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку.

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