Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

ЗСУ ліквідовують окупантів / Фото: Associated Press

Росіяни зазнають втрат на полі бою.

Станом на ранок 13 жовтня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення до України становлять близько 285 920 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1030 військових.

Загальні втрати:

  • особового складу ‒ близько 285 920 (+1030) осіб 
  • танків ‒ 4931 (+26) 
  • бойових броньованих машин ‒ 9313 (+49) 
  • артилерійських систем  – 6807 (+44) 
  • РСЗВ  – 811
  • засоби ППО  ‒ 546 (+1) 
  • літаків  – 316 
  • гелікоптерів – 316 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 5264 (+17)
  • крилаті ракети ‒ 1531 
  • кораблі /катери ‒ 20 
  • підводні човни  - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9203 (+33) 
  • спеціальна техніка  ‒ 967 (+1)

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують вести оборону на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1160
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація