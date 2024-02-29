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ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: Генштаб повідомив деталі

ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: Генштаб повідомив деталі

ЗСУ ліквідовують окупантів на полі бою / Фото: Associated Press

Втрати окупантів перевалили за 400 тисяч.

Росія у війні проти України втратила вже 413 760 особового складу.  1150 загарбників ЗСУ ліквідували минулої доби.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 29.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 413760 (+1150)  
  • танків  ‒ 6593 (+23) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 12552 (+44) 
  • артилерійських систем – 10070 (+41) 
  • РСЗВ  – 1000 
  • засоби ППО ‒ 690 (+2) 
  • літаків – 342 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 7768 (+15)
  • крилаті ракети ‒ 1912 
  • кораблі /катери ‒ 25 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40) 
  • спеціальна техніка ‒ 1601 (+7)

Раніше повідомлялося, що армія Росії зазнала колосальних втрат під час повномасштабного вторгнення до України, як у живій силі так і військовій техніці. Втрати вважаються наймасштабнішими не лише в історії РФ, а й СРСР після Другої світової війни.  

Рекордним показником втрат особового складу в росіян за два роки повномасштабної війни проти України став грудень 2023 року – 29 970 осіб. Другим за кількістю знищених окупантів був листопад 2023 року – 28 550, третім – січень 2024 року – 26 220.

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