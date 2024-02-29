ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: Генштаб повідомив деталі

Втрати окупантів перевалили за 400 тисяч.
Росія у війні проти України втратила вже 413 760 особового складу. 1150 загарбників ЗСУ ліквідували минулої доби.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 29.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 413760 (+1150)
- танків ‒ 6593 (+23)
- бойових броньованих машин ‒ 12552 (+44)
- артилерійських систем – 10070 (+41)
- РСЗВ – 1000
- засоби ППО ‒ 690 (+2)
- літаків – 342
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15)
- крилаті ракети ‒ 1912
- кораблі /катери ‒ 25
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40)
- спеціальна техніка ‒ 1601 (+7)
Раніше повідомлялося, що армія Росії зазнала колосальних втрат під час повномасштабного вторгнення до України, як у живій силі так і військовій техніці. Втрати вважаються наймасштабнішими не лише в історії РФ, а й СРСР після Другої світової війни.
Рекордним показником втрат особового складу в росіян за два роки повномасштабної війни проти України став грудень 2023 року – 29 970 осіб. Другим за кількістю знищених окупантів був листопад 2023 року – 28 550, третім – січень 2024 року – 26 220.
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