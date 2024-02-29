ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів: Генштаб повідомив деталі

Росія у війні проти України втратила вже 413 760 особового складу. 1150 загарбників ЗСУ ліквідували минулої доби.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 29.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 413760 (+1150)

танків ‒ 6593 (+23)

бойових броньованих машин ‒ 12552 (+44)

артилерійських систем – 10070 (+41)

РСЗВ – 1000

засоби ППО ‒ 690 (+2)

літаків – 342

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15)

крилаті ракети ‒ 1912

кораблі /катери ‒ 25

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40)

спеціальна техніка ‒ 1601 (+7)

Раніше повідомлялося, що армія Росії зазнала колосальних втрат під час повномасштабного вторгнення до України, як у живій силі так і військовій техніці. Втрати вважаються наймасштабнішими не лише в історії РФ, а й СРСР після Другої світової війни.

Рекордним показником втрат особового складу в росіян за два роки повномасштабної війни проти України став грудень 2023 року – 29 970 осіб. Другим за кількістю знищених окупантів був листопад 2023 року – 28 550, третім – січень 2024 року – 26 220.

Читайте також: