ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів за добу: Генштаб повідомив деталі

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 19 листопада склали 318 570 осіб. За минулу добу українські війська знищили ще 1190 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:

танків - 5435 (+13)

бойових броньованих машин - 10166 (+25)

артилерійських систем - 7744 (+18)

РСЗВ -898 (+2)

засобів ППО - 588 (+2)

літаків - 323

гелікоптерів - 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5755 (+29)

крилатих ракет - 1563

кораблів та катерів - 22

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 10120 (+29)

спеціальної техніки - 1096 (+6)

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що показник знищених окупантів за листопад 2023 року може виявитися вкрай високим, якщо не рекордним.

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