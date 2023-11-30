ЗСУ "закобзонили" понад тисячу окупантів за добу: Генштаб повідомив деталі

Втрати Росії у війні проти України за добу на ранок 30 листопада склали 1180 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення складає 328 760 військових.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 328 760 (+1180) осіб

танків ‒ 5551 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 10340 (+28)

артилерійських систем – 7909 (+1)

РСЗВ – 910

засоби ППО ‒ 600

літаків – 323

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5954 (+10)

крилаті ракети ‒ 1567 (+0),

кораблі /катери ‒ 22

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн– 10361 (+13)

спеціальна техніка ‒ 1124 (+3)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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