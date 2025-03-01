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ЗСУ "закобзонили" понад тисячу росіян: Генштаб оновив дані про втрати

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ЗСУ "закобзонили" понад тисячу росіян: Генштаб оновив дані про втрати

Російський солдат / Фото: Associated Press

Окупантів стало менше на нашій землі.

Станом на 1 березня загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 875 610 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1050 загарбників. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 875 610 (+1050) осіб 
  • танків ‒ 10233 (+11) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 21249 (+15) 
  • артилерійських систем – 23908 (+61) 
  • РСЗВ – 1304 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 1088 (+1) 
  • літаків – 370 
  • гелікоптерів – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 27402 (+128)
  • крилаті ракети ‒ 3085 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107) 
  • спеціальна техніка ‒ 3763 

Нагадаємо, президент США Трамп назвав нову кількість загиблих у війні Росії проти України. Більше про це читайте у новині.

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