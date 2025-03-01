ЗСУ "закобзонили" понад тисячу росіян: Генштаб оновив дані про втрати

Окупантів стало менше на нашій землі.

Станом на 1 березня загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 875 610 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1050 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.03.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 875 610 (+1050) осіб

танків ‒ 10233 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 21249 (+15)

артилерійських систем – 23908 (+61)

РСЗВ – 1304 (+1)

засоби ППО ‒ 1088 (+1)

літаків – 370

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27402 (+128)

крилаті ракети ‒ 3085

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107)

спеціальна техніка ‒ 3763

Нагадаємо, президент США Трамп назвав нову кількість загиблих у війні Росії проти України. Більше про це читайте у новині.