ЗСУ "закобзонили" понад тисячу росіян: Генштаб оновив дані про втрати

Окупантів стало менше на нашій землі.
Станом на 1 березня загальні бойові втрати окупантів у війні проти України складають 875 610 особового складу. За минулу добу було ліквідовано ще 1050 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 875 610 (+1050) осіб
- танків ‒ 10233 (+11)
- бойових броньованих машин ‒ 21249 (+15)
- артилерійських систем – 23908 (+61)
- РСЗВ – 1304 (+1)
- засоби ППО ‒ 1088 (+1)
- літаків – 370
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27402 (+128)
- крилаті ракети ‒ 3085
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107)
- спеціальна техніка ‒ 3763
Нагадаємо, президент США Трамп назвав нову кількість загиблих у війні Росії проти України. Більше про це читайте у новині.
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