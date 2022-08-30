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ЗСУ "закобзонили" ворожий розрахунок "Града" на Херсонщині: решта втікала, "гублячи лапті" і залишивши поранених

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ЗСУ "закобзонили" ворожий розрахунок "Града" на Херсонщині: решта втікала, "гублячи лапті" і залишивши поранених

Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

На Херсонщині ЗСУ знищили розрахунок РСЗВ "Град", який обстрілював українські міста та села.

Члени розрахунку своє відвоювали і повернуться додому у пакетиках.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Внаслідок високоточних ударів артилерії ЗС України в Херсонській області було знищено розрахунок реактивної системи залпового вогню “Град” зі складу 7 військової бази (в/ч 09332, Гудаута, Республіка Абхазія) 49 загальновійськової армії. Підтверджено загибель 4 осіб зі складу розрахунку", - проінформував журналіст.

Він додав, що окупантів налякала влучність українських артилеристів і решта окупантів, включно з охороною, накивали п'ятками вглиб підконтрольної РФ території України, кинувши поранених товаришів (кількість поранених уточнюється).

Нагадаємо, ЗСУ розпочали контрнаступ на багатьох напрямках на півдні України.

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