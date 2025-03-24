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ЗСУ "закобзонили" вже понад 900 тисяч окупантів - дані Генштабу

ЗСУ "закобзонили" вже понад 900 тисяч окупантів - дані Генштабу

Російський солдат / Фото: Associated Press

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку.

За останню добу російські військові втратили у війні проти України 1280 солдатів.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 904 760 (+1280) осіб 
  • танків ‒ 10420 (+8) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 21652 (+16) 
  • артилерійських систем – 25129 (+81) 
  • РСЗВ – 1338 (+5) 
  • засоби ППО ‒ 1117 (+1) 
  • літаків – 370 
  • гелікоптерів – 335 (+4) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 30641 (+146)
  • крилаті ракети ‒ 3121 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 41726 (+116) 
  • спеціальна техніка ‒ 3785 (+1)

Нагадаємо, Повітряні сили уразили район зосередження сил окупантів у місті Торецьк Донецької області.

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