ЗСУ "закобзонили" вже понад 900 тисяч окупантів - дані Генштабу

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку.

За останню добу російські військові втратили у війні проти України 1280 солдатів.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.03.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 904 760 (+1280) осіб

танків ‒ 10420 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 21652 (+16)

артилерійських систем – 25129 (+81)

РСЗВ – 1338 (+5)

засоби ППО ‒ 1117 (+1)

літаків – 370

гелікоптерів – 335 (+4)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30641 (+146)

крилаті ракети ‒ 3121

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 41726 (+116)

спеціальна техніка ‒ 3785 (+1)

Нагадаємо, Повітряні сили уразили район зосередження сил окупантів у місті Торецьк Донецької області.

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