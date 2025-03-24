ЗСУ "закобзонили" вже понад 900 тисяч окупантів - дані Генштабу

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку.
За останню добу російські військові втратили у війні проти України 1280 солдатів.
Про це сьогодні, 24 березня, повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 24.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 904 760 (+1280) осіб
- танків ‒ 10420 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 21652 (+16)
- артилерійських систем – 25129 (+81)
- РСЗВ – 1338 (+5)
- засоби ППО ‒ 1117 (+1)
- літаків – 370
- гелікоптерів – 335 (+4)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30641 (+146)
- крилаті ракети ‒ 3121
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41726 (+116)
- спеціальна техніка ‒ 3785 (+1)
Нагадаємо, Повітряні сили уразили район зосередження сил окупантів у місті Торецьк Донецької області.
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