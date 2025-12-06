- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ "закобзонили" понад 1000 окупантів: Генштаб розкрив деталі
За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.
Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують стрімко зростати. Станом на 6 грудня вони сягнули 1 179 790 осіб. За добу ЗСУ ліквідували 1180 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 06.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 179 790 (+1 180) осіб
танків — 11 398 (+2)
бойових броньованих машин — 23 688 (+2)
артилерійських систем — 34 874 (+31)
РСЗВ — 1 560 (+2)
засоби ППО — 1 253
літаків — 431
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 87 387 (+487)
крилаті ракети — 4 024
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 69 037 (+130)
спеціальна техніка — 4 015 (+1)
Нагадаємо, Сили оборони уразили ключове хімічне підприємство ВПК РФ у Ставропольському краї.