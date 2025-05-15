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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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488
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ЗСУ "закобзонили" понад 1200 окупантів за добу - деталі від Генштабу

Окупанти стрімко втрачають людську силу та техніку на полі бою. Генштаб оновив дані про втрати станом на 15 травня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російський солдат

Російський солдат / © Associated Press

Сили оборони України ліквідували ще 1220 російських загарбників, а також знищили 8 танків, 45 артсистем.

Про це сьогодні, 15 травня, повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 970590 (+1220) осіб

  • танків — 10812 (+8)

  • бойових броньованих машин — 22514 (+13)

  • артилерійських систем — 27872 (+45)

  • РСЗВ — 1384 (+2)

  • засоби ППО — 1166 (+1)

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 336 (+1)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36000 (+140)

  • крилаті ракети — 3197

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 48547 (+165)

  • спеціальна техніка — 3892 (+8)

Раніше повідомлялося, що РФ успішно компенсує втрати сучасних бойових літаків, як-от Су-30СМ та Су-35, попри зниження темпів їхнього виробництва.

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