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- Війна
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ЗСУ "закобзонили" понад 1200 окупантів за добу - деталі від Генштабу
Окупанти стрімко втрачають людську силу та техніку на полі бою. Генштаб оновив дані про втрати станом на 15 травня 2025 року.
Сили оборони України ліквідували ще 1220 російських загарбників, а також знищили 8 танків, 45 артсистем.
Про це сьогодні, 15 травня, повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 15.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 970590 (+1220) осіб
танків — 10812 (+8)
бойових броньованих машин — 22514 (+13)
артилерійських систем — 27872 (+45)
РСЗВ — 1384 (+2)
засоби ППО — 1166 (+1)
літаків — 372
гелікоптерів — 336 (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 36000 (+140)
крилаті ракети — 3197
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 48547 (+165)
спеціальна техніка — 3892 (+8)
Раніше повідомлялося, що РФ успішно компенсує втрати сучасних бойових літаків, як-от Су-30СМ та Су-35, попри зниження темпів їхнього виробництва.