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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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272
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ЗСУ "закобзонили" понад 1300 окупантів за добу - деталі від Генштабу

Армія РФ щодня зазнає втрат на полі бою. За минулу добу було ліквідовано понад 1300 осіб.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російські солдати

Російські солдати / © Associated Press

За минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати понад 1300 окупантів. Росіяни також втратили чимало техніки.

Про це сьогодні, 10 травня, повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 964580 (+1310) осіб

  • танків — 10790 (+4)

  • бойових броньованих машин — 22440 (+7)

  • артилерійських систем — 27637 (+49)

  • РСЗВ — 1380

  • засоби ППО — 1158 (+1)

  • літаків — 372

  • гелікоптерів — 335

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35482 (+36)

  • крилаті ракети — 3197

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 47830 (+106)

  • спеціальна техніка — 3875

Раніше аналітики повідомили, що російські війська несуть більші втрати на квадратний кілометр, ніж восени 2024 року.

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