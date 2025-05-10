- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 272
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ "закобзонили" понад 1300 окупантів за добу - деталі від Генштабу
Армія РФ щодня зазнає втрат на полі бою. За минулу добу було ліквідовано понад 1300 осіб.
За минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати понад 1300 окупантів. Росіяни також втратили чимало техніки.
Про це сьогодні, 10 травня, повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 964580 (+1310) осіб
танків — 10790 (+4)
бойових броньованих машин — 22440 (+7)
артилерійських систем — 27637 (+49)
РСЗВ — 1380
засоби ППО — 1158 (+1)
літаків — 372
гелікоптерів — 335
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 35482 (+36)
крилаті ракети — 3197
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 47830 (+106)
спеціальна техніка — 3875
Раніше аналітики повідомили, що російські війська несуть більші втрати на квадратний кілометр, ніж восени 2024 року.