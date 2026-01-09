ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ "закобзонили" понад тисячу росіян: що відомо про втрати за добу

Втрати РФ у війні зросли ще на понад тисячу загарбників.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Getty Images

Втрати російських окупантів у війні проти України 9 січня сягнули 1 216 930 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати ще 1 030 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 216 930 (+1 030)

  • танків — 11 526 (+5)

  • бойових броньованих машин — 23 882 (+8)

  • артилерійських систем — 35 892 (+18)

  • РСЗВ / MLRS — 1 596

  • засобів ППО — 1 269

  • літаків — 434

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 102 761 (+687)

  • крилаті ракети — 4 137

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни -2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 73 426 (+90)

  • спеціальна техніка — 4 037

Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються прорватися до села Гришине Донецької області, щоб перекрити логістику для ЗСУ, що підтримує операції у Покровську та Мирнограді.

Дата публікації
Кількість переглядів
215
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie