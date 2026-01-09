- Дата публікації
- Категорія
- Війна
215
1 хв
ЗСУ "закобзонили" понад тисячу росіян: що відомо про втрати за добу
Втрати РФ у війні зросли ще на понад тисячу загарбників.
Втрати російських окупантів у війні проти України 9 січня сягнули 1 216 930 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати ще 1 030 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 216 930 (+1 030)
танків — 11 526 (+5)
бойових броньованих машин — 23 882 (+8)
артилерійських систем — 35 892 (+18)
РСЗВ / MLRS — 1 596
засобів ППО — 1 269
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 102 761 (+687)
крилаті ракети — 4 137
кораблі / катери — 28
підводні човни -2
автомобільна техніка та автоцистерни — 73 426 (+90)
спеціальна техніка — 4 037
Раніше повідомлялося, що окупанти намагаються прорватися до села Гришине Донецької області, щоб перекрити логістику для ЗСУ, що підтримує операції у Покровську та Мирнограді.