- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 205
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ "закобзонили" сотні окупантів — деталі від Генштабу
За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.
Втрати РФ в Україні 23 жовтня сягнули 1 134 170 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували 920 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога становлять:
особового складу — близько 1 134 170 (+920) осіб
танків — 11 282 (+2)
бойових броньованих машин — 23 453 (+6)
артилерійських систем — 33 938 (+24)
РСЗВ — 1 525 (+1)
засоби ППО — 1 230 (+1)
літаків — 428
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 73 386 (+626)
крилаті ракети — 3 880 (+16)
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 65 228 (+106)
спеціальна техніка — 3981
Нагадаємо, 132-й окремий розвідувальний батальйон Десантно-штурмових військ Збройних сил України провів успішну операцію на Покровському напрямку, звільнивши населений пункт і захопивши велику кількість російських військовослужбовців.