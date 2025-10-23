ТСН у соціальних мережах

Війна
205
1 хв

ЗСУ "закобзонили" сотні окупантів — деталі від Генштабу

За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати РФ в Україні 23 жовтня сягнули 1 134 170 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували 920 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога становлять:

  • особового складу — близько 1 134 170 (+920) осіб

  • танків — 11 282 (+2)

  • бойових броньованих машин — 23 453 (+6)

  • артилерійських систем — 33 938 (+24)

  • РСЗВ — 1 525 (+1)

  • засоби ППО — 1 230 (+1)

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 346

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 73 386 (+626)

  • крилаті ракети — 3 880 (+16)

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 65 228 (+106)

  • спеціальна техніка — 3981

Нагадаємо, 132-й окремий розвідувальний батальйон Десантно-штурмових військ Збройних сил України провів успішну операцію на Покровському напрямку, звільнивши населений пункт і захопивши велику кількість російських військовослужбовців.

