ЗСУ "закобзонили" сотні окупантів: деталі від Генштабу

Окупант / © Associated Press

Генштаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати окупаційного війська РФ станом на 6 лютого. Ворог за добу втратив 720 солдатів.

Про це йдеться у свіжому звіті відомства.

Загальні бойові втрати противника:

особовий склад близько 1 244 560 (+720) осіб

танків - 11 648 (+6)

бойових броньованих машин - 24 007 (+11)

артилерійських систем - 37 014 (+39)

РСЗВ - 1 637 (+1)

засобів ППО - 1 295 (+2)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 125 920 (+826)

крилаті ракети - 4 245

автомобільної техніки та автоцистерн - 77 311 (+162)

спеціальної техніки - 4 063 (+1)

Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

4 лютого президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.