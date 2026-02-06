ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ "закобзонили" сотні окупантів: деталі від Генштабу

Втрати окупаційної армії РФ зросла на кілька сотень.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Генштаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати окупаційного війська РФ станом на 6 лютого. Ворог за добу втратив 720 солдатів.

Про це йдеться у свіжому звіті відомства.

Загальні бойові втрати противника:

  • особовий склад близько 1 244 560 (+720) осіб

  • танків - 11 648 (+6)

  • бойових броньованих машин - 24 007 (+11)

  • артилерійських систем - 37 014 (+39)

  • РСЗВ - 1 637 (+1)

  • засобів ППО - 1 295 (+2)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 125 920 (+826)

  • крилаті ракети - 4 245

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 77 311 (+162)

  • спеціальної техніки - 4 063 (+1)

Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

4 лютого президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie