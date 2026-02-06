- Дата публікації
ЗСУ "закобзонили" сотні окупантів: деталі від Генштабу
Втрати окупаційної армії РФ зросла на кілька сотень.
Генштаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати окупаційного війська РФ станом на 6 лютого. Ворог за добу втратив 720 солдатів.
Про це йдеться у свіжому звіті відомства.
Загальні бойові втрати противника:
особовий склад близько 1 244 560 (+720) осіб
танків - 11 648 (+6)
бойових броньованих машин - 24 007 (+11)
артилерійських систем - 37 014 (+39)
РСЗВ - 1 637 (+1)
засобів ППО - 1 295 (+2)
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 125 920 (+826)
крилаті ракети - 4 245
автомобільної техніки та автоцистерн - 77 311 (+162)
спеціальної техніки - 4 063 (+1)
Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.
4 лютого президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.