- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 259
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ "закобзонили" сотні росіян: Генштаб повідомив про втрати РФ на фронті
Окупанти знову зазнали втрат на полі бою. За минулу добу вони втратили чимало техніки та живої сили.
За минулу добу українським воїнам вдалося знищити 810 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1082990 осіб.
Про це 1 вересня повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 01.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1082990 (+850) осіб
танків — 11155 (+4)
бойових броньованих машин — 23229 (+17)
артилерійських систем — 32248 (+49)
РСЗВ — 1476
засоби ППО — 1213
літаків — 422
гелікоптерів — 341 (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 55276 (+214)
крилаті ракети — 3664
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 60399 (+94)
спеціальна техніка — 3952
Раніше аналітики повідомили, що Кремль перебільшує свої успіхи на фронті, щоб переконати Захід у своїй перемозі на фронті.