Війна
149
1 хв

ЗСУ "закобзонили" сотні росіян за добу: Генштаб розкрив деталі

За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати РФ на фронті 26 жовтня сягнули 1 136 890 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували 900 окупантів.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 136 890 (+900) осіб

  • танків — 11 291 (+4)

  • бойових броньованих машин — 23 477 (+18)

  • артилерійських систем — 34 002 (+15)

  • РСЗВ — 1 526

  • засоби ППО — 1 230

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 346

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 74 399 (+214)

  • крилаті ракети — 3 880

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 65 517 (+81)

  • спеціальна техніка — 3 981

Нагадаємо, ЗСУ вгатили по базі росіян у Херсонській області, де було багато техніки.

149
