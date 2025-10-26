- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 149
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ "закобзонили" сотні росіян за добу: Генштаб розкрив деталі
За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.
Втрати РФ на фронті 26 жовтня сягнули 1 136 890 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували 900 окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 26.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 136 890 (+900) осіб
танків — 11 291 (+4)
бойових броньованих машин — 23 477 (+18)
артилерійських систем — 34 002 (+15)
РСЗВ — 1 526
засоби ППО — 1 230
літаків — 428
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 74 399 (+214)
крилаті ракети — 3 880
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 65 517 (+81)
спеціальна техніка — 3 981
Нагадаємо, ЗСУ вгатили по базі росіян у Херсонській області, де було багато техніки.