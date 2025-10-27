- Дата публікації
ЗСУ "закобзонили" сотні росіян за добу: Генштаб розкрив деталі
За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.
Втрати РФ в Україні 27 жовтня сягнули 1 136 890 осіб. Минулої доби ЗСУ знищили 800 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 27.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 136 890 (+800)
танків — 11 293 (+2)
бойових броньованих машин — 23 480 (+3)
артилерійських систем — 34 036 (+34)
РСЗВ — 1 527 (+1)
засоби ППО — 1 230
літаків — 428
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 74 946 (+547)
крилаті ракети — 3 880
кораблі — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 65 655 (+138)
спеціальна техніка — 3 981
