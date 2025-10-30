ТСН у соціальних мережах

ЗСУ "закобзонили" сотні росіян за добу: Генштаб розкрив деталі

За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.

Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати РФ в Україні 30 жовтня сягнули 1 140 860 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували 960 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 140 860 (+960) осіб

  • танків — 11 305 (+2)

  • бойових броньованих машин — 23 514 (+3)

  • артилерійських систем — 34 089 (+25)

  • РСЗВ — 1 531 (+1)

  • засоби ППО — 1 232 (+2)

  • літаків — 428

  • гелікоптерів — 346

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 75 707 (+340)

  • крилаті ракети — 3 880

  • кораблі — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 65 993 (+128)

  • спеціальна техніка — 3 986

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.

