ЗСУ "закобзонили" сотні росіян за добу: Генштаб розкрив деталі
За минулу добу окупанти втратили чимало живої сили та техніки.
Втрати РФ в Україні 30 жовтня сягнули 1 140 860 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували 960 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 140 860 (+960) осіб
танків — 11 305 (+2)
бойових броньованих машин — 23 514 (+3)
артилерійських систем — 34 089 (+25)
РСЗВ — 1 531 (+1)
засоби ППО — 1 232 (+2)
літаків — 428
гелікоптерів — 346
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 75 707 (+340)
крилаті ракети — 3 880
кораблі — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 65 993 (+128)
спеціальна техніка — 3 986
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія від початку 2025 року втратила на фронті практично стільки ж людей, скільки й мобілізувала.