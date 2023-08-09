ЗСУ закріплюються біля Урожайного, Приютного та Вербового: де це на мапі

Тим часом окупанти наступають на Куп'янському та Лиманському напрямках.
Українські військові продовжують контрнаступ на східному та південному напрямках. Мають частковий успіх у напрямку Урожайного, Приютного та Вербового та закріплюються на досягнутих рубежах.
Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов у середу, 9 серпня.
"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці", — сказав речник.
На Бахмутському напрямку українська армія продовжує вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюється на досягнутих рубежах.
Наступ російських військ
Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ продовжують стримування наступу російських військ.
За словами речника, російські загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області, здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого.
"Тривають важкі бої. Протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень", - зазначив Ковальов.
Як повідомляли раніше в ISW, ЗСУ здійснили рейд через Дніпро на Херсонщині та прорвали оборону РФ.
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