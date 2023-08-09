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ЗСУ закріплюються біля Урожайного, Приютного та Вербового: де це на мапі

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ закріплюються біля Урожайного, Приютного та Вербового: де це на мапі

Збройні сили України на фронті / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Тим часом окупанти наступають на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Українські військові продовжують контрнаступ на східному та південному напрямках. Мають частковий успіх у напрямку Урожайного, Приютного та Вербового та закріплюються на досягнутих рубежах. 

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов у середу, 9 серпня.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці", — сказав речник.

На Бахмутському напрямку українська армія продовжує вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюється на досягнутих рубежах.

Вербове та Приютне Запорізької області на мапі. ФОТО: Deepstatemap / ©
Вербове та Приютне Запорізької області на мапі. ФОТО: Deepstatemap
Вербове та Приютне Запорізької області на мапі. ФОТО: Deepstatemap / ©
Вербове та Приютне Запорізької області на мапі. ФОТО: Deepstatemap

Наступ російських військ

Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ЗСУ продовжують стримування наступу російських військ.

За словами речника, російські загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області, здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого.

"Тривають важкі бої. Протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень", - зазначив Ковальов. 

Як повідомляли раніше в ISW, ЗСУ здійснили рейд через Дніпро на Херсонщині та прорвали оборону РФ.

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Дата публікації
Перегляди
4315
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