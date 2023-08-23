ЗСУ закріплюються на нових рубежах на південному фронті - Генштаб

Сили оборони завдають ураження артилерією по цілях противника, наголосили у Генштабі.

Українські військові просуваються вперед на південному фронті. Зокрема, вони мали успіх у напрямку Новопрокопівки Запорізької області.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов вранці у середу, 23 серпня.

Також читайте Британія допоможе покласти край залежності України від ядерного палива із РФ - Sky News

За його словами, Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах на півдні.

"Сили оборони завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - наголосив речник Генштабу.

Як повідомляли раніше в Iнституті вивчені війни, просування в районі Роботиного наближає ЗСУ до другої лінії російської оборони.

Новопрокопівка Запорізької області. ФОТО: deepstatemap

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.