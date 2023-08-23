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ЗСУ закріплюються на нових рубежах на південному фронті - Генштаб

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ закріплюються на нових рубежах на південному фронті - Генштаб

Збройні сили України / Фото: Associated Press

Сили оборони завдають ураження артилерією по цілях противника, наголосили у Генштабі.

Українські військові просуваються вперед на південному фронті. Зокрема, вони мали успіх у напрямку Новопрокопівки Запорізької області.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов вранці у середу, 23 серпня. 

За його словами, Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах на півдні.

"Сили оборони завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - наголосив речник Генштабу.

Як повідомляли раніше в Iнституті вивчені війни, просування в районі Роботиного наближає ЗСУ до другої лінії російської оборони.

Новопрокопівка Запорізької області. ФОТО: deepstatemap / ©
Новопрокопівка Запорізької області. ФОТО: deepstatemap

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