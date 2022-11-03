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ЗСУ закріплюються на нових рубежах та готуються йти у наступ - Міноборони

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ЗСУ закріплюються на нових рубежах та готуються йти у наступ - Міноборони

Фото: Getty Images

Ворог намагається вийти на адмінкордони Донецької області

Українські військові закріплюють на звільнених від загарбників територіях та готуються далі деокуповувати українські території.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що ситуація на фронтах стабільна, оскільки українські військові закріплюють на нових позиціях та готують йти далі, звільняти українську землю.

Разом з тим Маляр заявила, що ворог намагається будь-яким способом вийти на адміністративні кордони Донецької області.

«Епіцентром цього тижня є Бахмут, Соледар та взагалі Донецький напрямок. Там, буває, ворог за добу робить десятки атак. Там відбувається взаємний рух обох сторін. Якщо ворогові вдається десь просунутися вперед, то є миттєва реакція сил оборони України», — додала вона.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що бойові дії взимку не стихнуть, а будуть активними, і морозна, суха погода дозволить ЗСУ виконувати бойові завдання та проводити контрнаступальні дії.

Також ми інформували, що з настанням зими на фронті все перейде у довготривалі артилерійські дуелі, вважає військовий експерт Петро Черник.

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