ЗСУ закріплюються на нових рубежах та готуються йти у наступ - Міноборони

Українські військові закріплюють на звільнених від загарбників територіях та готуються далі деокуповувати українські території.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що ситуація на фронтах стабільна, оскільки українські військові закріплюють на нових позиціях та готують йти далі, звільняти українську землю.

Разом з тим Маляр заявила, що ворог намагається будь-яким способом вийти на адміністративні кордони Донецької області.

«Епіцентром цього тижня є Бахмут, Соледар та взагалі Донецький напрямок. Там, буває, ворог за добу робить десятки атак. Там відбувається взаємний рух обох сторін. Якщо ворогові вдається десь просунутися вперед, то є миттєва реакція сил оборони України», — додала вона.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що бойові дії взимку не стихнуть, а будуть активними, і морозна, суха погода дозволить ЗСУ виконувати бойові завдання та проводити контрнаступальні дії.