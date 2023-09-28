ЗСУ закріплюються на рубежах біля Вербового Запорізької області

Збройні сили України закріплюються на рубежах поблизу Вербового Запорізької області. Своєю чергою, російські окупанти перебувають в обороні.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі "Радіо Свобода".

"Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Боже, ворог не вдарив нам десь у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем. Вони (окупанти - Ред.) стоять в обороні", - розповів Штупун.

За його словами, російські війська інколи намагаються відволікати українських бійців від наступу своїми вилазками. Втім, це невеликі групи, які, зазвичай, не мають техніки. За словами представника ЗСУ, окупанти намагаються "відбити свої позиції, то зліва, то справа".

Ситуація на фронті

Керівник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що окупанти готуються до наступу на Лимано-Куп'янському напрямку після певного затишшя. До бойових дій долучається ворожа 25-а армія.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляють, що ЗСУ, ймовірно, здійснили прорив на лінії Роботине-Вербове у Запорізькій області. Крім того, зазначається що вони продовжили контратаки на заході області.

Також в ISW повідомляли про успіхи ЗСУ біля Новопрокопівки. Зазначається, що Сили оборони досягли околиці цього населеного пункту. Також продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Тим часом Генштаб звітує, що Сили оборони України продовжують наступ на кількох ділянках фронту. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

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