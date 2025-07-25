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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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ЗСУ закріпились на Сумщині: у росіян втрати серед командирів і морпіхів

Після тривалих боїв ЗСУ звільнили Кіндратівку — російська піхота втекла або була знищена. Ворог втратив понад три батальйони.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

ЗСУ завдали нової поразки ворогу на Сумщині. Підрозділ 225 окремого штурмового полку повністю звільнив село Кіндратівка. Це вже другий населений пункт на цьому напрямку, який українські військові повернули під контроль.

Про це пишуть аналітики Deep State.

Противник зазнав серйозних втрат. Було розгромлено одразу три батальйони: підрозділи 40-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти РФ, а також мотострілецький батальйон 30 омсп. Відомо, що комбат останнього знищений.

Аналітика Deep State / © t.me/DeepStateUA

Аналітика Deep State / © t.me/DeepStateUA

Після зачистки Кіндратівки українські військові натрапили на російську піхоту, яка ще певний час залишалася в оточенні. Ворог чинив опір, однак у результаті повністю вибитий з населеного пункту.

Успішна операція стала можливою завдяки нестандартному підходу та тактиці, яку застосовує 225 ОШП.

Нагадаємо, українські Сили оборони вже мають можливості для проведення наступальних дій не лише на тимчасово окупованих територіях, а й безпосередньо у прикордонних регіонах Російської Федерації.

Найвірогіднішими напрямками удару можуть стати Курська та Брянська області, а також Бєлгородщина. Експерт наголосив: російські фортифікаційні споруди на цих ділянках не витримують жодної критики.

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