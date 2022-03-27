ЗСУ залишила російських окупантів без постачання у двох селах: вони стали "добрими" та просять у населення їжу

ЗСУ залишила російських окупантів без постачання у двох селах: вони стали "добрими" та просять у населення їжу

В населених пунктах Іванків та Оране окупанти просять у населення їжу.

Ворог на тимчасово зайнятих територіях продовжує порушувати вимоги Міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу України.

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"Ворог вдається до викрадення та залякування місцевих мешканців, утримує цивільних громадян України у заручниках", - розповіли в Генштабі.

А ось у двох селах Київської області ситуація інша. Так, у зв’язку з порушенням підрозділами Сил оборони тилового постачання російських окупантів, в населених пунктах Іванків та Оране (Вишгоролський район, - ред.) окупанти просять у населення їжу, поводяться не агресивно, фактів мародерства не зафіксовано", - розповіли в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "друга армія світу" краде у населення Славутичка картоплю.

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