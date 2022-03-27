ЗСУ залишила російських окупантів без постачання у двох селах: вони стали "добрими" та просять у населення їжу

В населених пунктах Іванків та Оране окупанти просять у населення їжу.
Ворог на тимчасово зайнятих територіях продовжує порушувати вимоги Міжнародного гуманітарного права.
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу України.
"Ворог вдається до викрадення та залякування місцевих мешканців, утримує цивільних громадян України у заручниках", - розповіли в Генштабі.
А ось у двох селах Київської області ситуація інша. Так, у зв’язку з порушенням підрозділами Сил оборони тилового постачання російських окупантів, в населених пунктах Іванків та Оране (Вишгоролський район, - ред.) окупанти просять у населення їжу, поводяться не агресивно, фактів мародерства не зафіксовано", - розповіли в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "друга армія світу" краде у населення Славутичка картоплю.
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