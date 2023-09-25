ЗСУ запустили новий етап війни ударами по Криму – полковник запасу

Полковник запасу ЗСУ Костянтин Машовець розповів, що на авіабазах у Криму наразі розміщено російське авіаційне угруповання чисельністю – 61 літак бойової авіації (винищувачі, бомбардувальники та штурмовики) зі складу Військово-Повітряних сил таі морської авіації Чорноморського флоту та 65 вертольотів (з них 33 ударних), що діють з передових оперативних аеродромів у Херсонській та Запорізькій областях.

Про це пише Obozrevatel.

"Для порівняння та розуміння ситуації – на середину липня у Криму базувалося понад 90 літаків російської бойової авіації. Тобто на момент масованих українських "прильотів" авіаційне угруповання противника в Криму, скажімо так, дещо порідшало. Якщо зіставити це з низкою чинників (наприклад, попередніми ударами українських БПЛА та ракет по об'єктах у Криму, наприклад , по тій же авіабазі Саки), ми зрозуміємо, чому власне це сталося", - зазначив він.

Костянтин Машовець зазначив, що ЗСУ спланували ретельну операцію щодо Криму, головний сенс якої полягав – у завданні масованого та широкомасштабного вогневого ураження засобами повітряного нападу по низці ключових об'єктів військової інфраструктури противника на території окупованого півострова. Насамперед – Чорноморського флоту та авіаційного/протиповітряного компонентів угруповання противника.

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"У рамках саме цієї операції ЗСУ провели низку дій, які зрештою і дозволили їм успішно її здійснити. Поразки як мінімум двох бойових кораблів – БДК проєкту 775 і дизель-електричного підводного човна проєкту 636.6 на головній базі флоту ЧФ, виведення з ладу (порушення функціонування) систем управління ЧФ (удари по його ЗКП та штабу), а також "супутнє" ураження ряду ключових елементів системи ППО та авіаційного угруповання противника на півострові, безсумнівно, цілком можна вважати успіхом", - наголосив він.

Полковник запасу також додав, що дії ЗСУ включали комплексне застосування відповідних сил і засобів (повітряних, морських і наземних), що свідчить про зростання рівня оперативного мистецтва їхніх командних структур (на рівні провідних армій світу).

"Причому, що характерно, в умовах інтенсивної та активної протидії супротивника. Досить сказати, що противник регулярно (практично щодня) протягом доби здійснює до 11-15 вилітів літаків для контролю повітряної та надводної обстановки у північно-західній та центральній частинах акваторії Чорного моря. На мій погляд, всі ці події свідчать про початок нового, досить своєрідного етапу війни – нівелювання переважаючої переваги російської армії у здатності завдавати вогневої поразки у дальній (оперативно-стратегічній) зоні за рахунок своєї військово-технологічної переваги (насамперед – у далекобійних, високоточних засобах ураження)", - резюмував Костянтин Машовець.

Нагадаємо, Михайло Подоляк прокоментував дії української армії з розгрому окупантів на півдні країни.

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