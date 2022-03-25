ЗСУ зараз мають більше танків, ніж на початку війни: скільки "віджали" у окупантів

ЗСУ зараз мають більше танків, ніж на початку війни: скільки "віджали" у окупантів

Різниця в захоплених танках говорить про недостатню підготовку Росії до високоінтенсивної війни проти рішучого ворога.

Українська армія через місяць повномасштабної війни має більше танків, ніж на початку, бо захопила щонайменше 117 одиниць у російських окупантів.

Про це свідчать дані аналітиків, пише Forbes.

Зазначається, що це лише ті захоплені танки, які можуть підтвердити візуально. Фактична кількість напевно набагато вища.

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Водночас росіяни захопили щонайменше 37 українських танків. Цієї кількості недостатньо, щоб компенсувати приблизно 274 танки, які вони втратили з різних причин.

Скільки із захоплених танків та інших транспортних засобів придатні для подальшого використання, підтвердити важко.

Різниця в захоплених танках говорить про недостатню підготовку Росії до високоінтенсивної війни проти рішучого ворога. Це також свідчить про переваги, якими володіє будь-який захисник перед будь-яким нападником.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 24 березня, українські військовослужбовців відбили дев'ять ворожих атак армії Російської Федерації. Було знищено 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем армії окупанта.

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