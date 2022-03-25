ЗСУ зараз мають більше танків, ніж на початку війни: скільки "віджали" у окупантів

Різниця в захоплених танках говорить про недостатню підготовку Росії до високоінтенсивної війни проти рішучого ворога.
Українська армія через місяць повномасштабної війни має більше танків, ніж на початку, бо захопила щонайменше 117 одиниць у російських окупантів.
Про це свідчать дані аналітиків, пише Forbes.
Зазначається, що це лише ті захоплені танки, які можуть підтвердити візуально. Фактична кількість напевно набагато вища.
Водночас росіяни захопили щонайменше 37 українських танків. Цієї кількості недостатньо, щоб компенсувати приблизно 274 танки, які вони втратили з різних причин.
Скільки із захоплених танків та інших транспортних засобів придатні для подальшого використання, підтвердити важко.
Різниця в захоплених танках говорить про недостатню підготовку Росії до високоінтенсивної війни проти рішучого ворога. Це також свідчить про переваги, якими володіє будь-який захисник перед будь-яким нападником.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 24 березня, українські військовослужбовців відбили дев'ять ворожих атак армії Російської Федерації. Було знищено 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем армії окупанта.
Читайте також: