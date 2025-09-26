Окупований Крим / © Associated Press

Сили оборони України систематично знищують російські системи радіолокації, що фактично відкриває шлях для застосування більш серйозної зброї.

Про це в етері Еспресо розповів авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

«Бе-12 „Чайка“ — це протичовновий літак-амфібія. Розроблений він був ще у 60-х роках, і загалом виготовили понад 160 машин. Після розпаду СРСР Росія отримала приблизно 50–60 таких літаків», — зазначив Криволап.

Він додав, що згодом росіяни поступово виводили їх з експлуатації за віком, і залишалося лише 4–6 літаків. «Ці машини слугують для пошуку підводних човнів і оснащені спеціальною сучасною апаратурою. Гвинтокрили, що супроводжують ці літаки, запускають буї, після чого знімається вся необхідна інформація. Це серйозна система, яка дозволяла бачити все, що відбувається в акваторії Чорного моря», — пояснив експерт.

Криволап наголосив, що в Росії майже не залишилося засобів детекції у Криму, що відкриває шлях для ударів більш потужними засобами.

«Окрім ураження цих літаків, є ще одна важлива частина удару ГУР у Криму — знищення установки „Небо-У“. Ці РЛС випускали ще в 1986–1992 роках. Вони дозволяють бачити дуже далеко. Ураження таких установок свідчить про те, що Україна постійно залишає росіян без засобів розвідки та детекції», — пояснив Криволап.

Він навів приклад серпня: «Тоді СБУ знищила радар до С-400 та С-500, а також інше радіолокаційне обладнання. Таким чином, ми фактично залишаємо росіян без очей. Розвідників немає, а літаки-амфібії, які могли бачити наші морські дрони, знищені. Судячи з усього, ми ліквідували третину, а то й половину парку цих літаків».

Експерт підкреслив, що після цього був удар по дачі ФСБ на Форосі.

«ЗСУ зараз прокладають не просто стежку до Криму, це вже цілий автобан для атак більш серйозними засобами», — додав Криволап.

Раніше повідомлялося, що бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України «Примари» здійснили рейд до окупованого Криму, де спалили два російські літаки Ан-26 та уразили кілька ворожих РЛС.

Ми раніше інформували, що вперше в історії «Примари» ГУР у Криму спалили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 «Чайка».