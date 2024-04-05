ЗСУ застосовують 9 дивовижних бойових прийомів, щоб відбиватися від РФ – Business Insider

Російське вторгнення часто змушувало Україну вдаватися до інновацій у своєму захисті. Попри військову допомогу від Заходу, українські війська також покладаються на власну креативність на полі бою.

Українські військові вигадали чимало "фішок" у протистоянні Росії на фронті – від встановлення ракетних установок на цивільні пікапи до пластикових безпілотників, озброєних вибухівкою. Журналісти виокремили дев’ять таких бойових прийомів.

Про це йдеться у публікації Business Insider.

Країни Заходу передали Україні військову допомогу на мільярди, щоб підтримати її військові зусилля. Але Сили оборони також покладаються на власну спритність і креативність на полі бою, ухвалюючи імпровізовані рішення, щоб взяти верх над російською армією.

Ось 9 способів, за допомогою яких українські солдати максимально використовують те, що мають, для ураження російських військ.

"Жахомобіль"

Одним із таких озброєнь є імпровізована реактивна система залпового вогню, яку українці встановили на кузові цивільних пікапів. Завдяки ефективній мобільності та смертельній потужності реактивних снарядів бійці доречно прозвали цю машину "жахомобіль".

Українці встановили на вантажівки й іншу зброю. Наприклад, одна військова частина в Куп’янську встановила старі зенітні гармати КС-19 часів СРСР на цивільні вантажівки, щоб приводити смертельну бойову машину в бій і виводити з нього.

"Спочатку з’явилися старі гармати, які не є маневреними і з якими ніхто не хоче працювати. Я зателефонував другові і сказав, давай зберемо гроші і зробимо це (купимо вантажівки)", – розповів український сержант Євген Литвин.

"Я вже воював на передовій. У мене вже була зброя. Я вже розумів її ефективність, її безпеку, і що все може бути краще і зручніше. Я вигадав, що треба встановити рушницю на вантажівку. Привезли, відремонтували, поставили", – розповів сержант.

Ракети "Нептун"

У квітні 2022 року Україна продемонструвала потужність своїх ракет "Нептун", потопивши флагман Чорноморського флоту Росії – ракетний крейсер "Москва".

"З "Москвою" вони створили дуже ефективну протикорабельну систему, яку вони розмістили на задній частині вантажівки, щоб зробити її мобільною та пересувати", – розповів екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес.

Наступного року Україна, здається, почала використовувати ці ракети для ударів по окупованому Криму. Там було знищено кілька коштовних російських систем ППО С-400.

Запуск ракети "Нептун" / Фото: commons.wikimedia.org

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Безпілотники Sea Baby – "Морський малюк"

Хоча Україна не має належного військового флоту, вона все одно змогла вивести з ладу майже третину військових кораблів Росії. Так, українські військові використовували морські безпілотники "Морський малюк", щоб серйозно пошкодити російські судна.

Один такий безпілотник був зафіксований на відео 4 серпня 2023 року, коли наближався до російського десантного корабля "Оленегорский горняк", перед тим, як перервався зв’язок після детонації. Через три місяці українські морські дрони пошкодили ще два судна РФ.

На початку 2024 року український спецпідрозділ затопив невеликий російський військовий корабель "Івановець", застосувавши шість морських безпілотників із супутниковим керуванням на водних мотоциклах.

Морський дрон Sea Baby з назвою "Авдіївка" / Скриншот з відео

Одноразові ударні дрони

ЗСУ також використовували імпровізовані одноразові ударні безпілотники, виготовлені з використанням недорогих дронів FPV, здатних нести вибухівку, прикріплену стяжками та стрічкою.

Відносно дешеві українські безпілотники не обов’язково порівнювати з боєприпасами вищого класу, але скромний дрон все одно може завдати удару, використовуючи боєголовки РПГ і пластикову вибухівку. Таким чином дрон вартістю кілька сотень доларів може знищити танк, який коштує мільйони. І безпілотники можуть досягти тих ділянок, які інша зброя не може уразити з точністю.

Повторне використання трофейних російських танків

Україні не вистачає промислових потужностей воєнного часу, як у Росії, та постачання важкого озброєння. Українці покладались на зброю, надану партнерами, але також використовували зброю, захоплену у ворога.

До України потрапило багато російської техніки, включно з основними бойовими танками. Але таку техніку часто потрібно ремонтувати, перш ніж можна буде використовувати в бою. А українці не завжди мають доступ до запчастин.

Були повідомлення про те, що українці викликали російську техпідтримку, коли їхнє захоплене обладнання не працювало належним чином.

Українські військові на трофейному танку / Фото: 93-тя бригада Холодний Яр

Танкові клітки

Українські бійці, як і росіяни, також побудували імпровізовані танкові "клітки", щоб захистити бронетехніку від ударів безпілотників. Хоча такої імпровізованої броні зазвичай недостатньо. Так, на відео можна побачити, як крізь ці захисні конструкції проникають FPV-дрони.

Дослідник із відстеження зброї розповів, що "клітки" "головним чином призначені для знищення російських "Ланцетів".

Незвичайне спорядження ракет

Українські військові встановлюють на винищувачі МіГ-29 ракети AGM-88 HARM, створені для виявлення радіолокаційних систем. Ці ракети – безпрецедентне озброєння для реактивних літаків радянської розробки у зв’язку з західним походженням та початковою несумісністю.

Як розповів Годжес, модифікації літака продемонстрували технічну та тактичну підкованість українських військових.

"Ви не можете просто повісити будь-яку ракету на будь-який літак – тут задіяно багато авіоніки та інших аспектів польоту та високопродуктивних літаків. І вони це зробили", – сказав генерал.

Зброя Franken

Аби зміцнити критичні можливості своєї ППО, українські бійці також об’єднали західні ракети "земля-повітря" та пускові установки радянських часів у межах програми, яку американські чиновники називають FrankenSAM. Назва є відсиланням до "Франкенштейна" та абревіатурою "земля-повітря ракета".

Імпровізована система ППО була створена у зв’язку з необхідністю зміцнити можливості України захищати протягом зими енергетичну інфраструктуру та цивільне населення від російських атак.

Українські військові використовують передані США ракети класу "повітря-повітря" AIM-9, які також можуть використовуватися як "повітря-поверхня".

"Ми їх виправили. Ми знайшли спосіб запускати їх із землі. Це своєрідна саморобна протиповітряна оборона", – поділився неназваний український чиновник

FrankenSAM / Фото: Defence express

Приманки

Україна також використовує фальшиву зброю, щоб обдурити Росію. Бутафорські танки використовувалися від часів Першої світової війни, і Україна продовжує це робити, використовуючи приманки, щоб ввести в оману ворога. Росія робить те саме, хоча й не завжди вдало.

Омана стає дедалі складнішою у зв’язку з розвитком військових технологій, таких як тепловізори. Вони полегшують виявлення фальшивок, що спонукає до свого роду "гонки озброєнь-приманок".

Повідомляється, що українські війська розмістили фальшиві дерев’яні ракетні установки HIMARS для відведення вогню від справжніх цілей. Українці також створили саморобні радіолокаційні відбивачі, переробивши старі російські нафтові бочки. Вони навіть створили дуже реалістичні системи з рухомими частинами.

До слова, раніше повідомилося, що українці дедалі більше долучаються до збирання дронів-камікадзе в домашніх умовах. Найскладніше – дочекатися компонентів, адже більшість імпортні. Решту ж можна без проблем опанувати зі спеціальних курсів, яких тепер достатньо.

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